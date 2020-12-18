Вбивство таксистки під Одесою: затримали двох підозрюваних

Службовці Лиманського відділу поліції Одеської області затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє відділ комунікацій обласної поліції.

"Установлено, що, бажаючи владнати фінансові проблеми, 17-річний житель Южного заздалегідь спланував злочин і підбив участі в ньому старшого на рік спільника. Їх обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні, що супровджується відеозаписом зізнання у злочині.

За даними слідства, зловмисникам потрібні були кошти для погашення кредитів, які оформили для відкриття «кімнати розвантаження від люті». Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, зловмисники навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали до села Любопіль, завдали жінці 11 ударів ножами і забрали з гаманця півтори тисячі гривень.

Щоб приховати злочин, молодики відтягли тіло вбитої на узбіччя і на автомобілі потерпілої поїхали на окраїну Одеси, де закопали знаряддя злочину, облили машину горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом та особистими речами.

Затримали зловмисників за місцем мешкання у Южному, куди вони дістались на таксі.

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Дії затриманих слідчі кваліфікували за п.6 та 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.194 (умисне знищення майна) та ч.3. ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками ч.4 ст.187 (розбійний напад) Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування призначено низку судових експертиз. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.