Одеський суд випустив із СІЗО підозрюваного в організації замовного вбивства

Київський райсуд Одеси розглянув і задовольнив клопотання адвоката керівника фірми, арештованого за підозрою в організації замовного вбивства свого ексспівробітника.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Підсудному Олександру Товстенку, якого оперативники СБУ затримали при передачі частини гонорару за вбивство, суддя Юлія Федулеєва змінила за клопотанням адвоката Сергія Саінчина запобіжний захід на період слідства: із тримання під вартою - під домашній арешт", - зазначив співбесідник агентства.

Головуюча на судовому засіданні суддя Федулеєва мотивувала винесену ухвалу позитивними характеристиками підсудного і наявністю у підозрюваного дітей.

Як повідомлялося, керівника фірми Товстенка, який працював у сфері обігу криптовалюти, співробітники СБУ затримали 30 серпня в одеському ресторані «Горець» при передачі «виконавцю» частини гонорару, загальна сума якого мала скласти 5 тис. дол. Про пошук підсудним кілера дізнались в СБУ, відкрили кримінальне провадження №12020160000000917 і один з оперативників інсценував готовність виконати замовлення.