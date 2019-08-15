У Маріуполі облили зеленкою коригувальника обстрілу, якого випустили з СІЗО

«На виході з маріупольського слідчого ізолятора на Валерія Кірсанова напали жителі мікрорайону «Східний» і активісти, які оточили й облили його томатним соком і зеленкою. В руках деякі активісти тримали плакати «Кірсанов убивця» і «Східний пам'ятає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в червні Валерія Кірсанова, обвинуваченого в коригуванні обстрілу мікрорайону «Східний» у Маріуполі 24 січня 2015 року, в результаті якого загинула 31 людина і ще 128 дістали поранення, засудили до дев'яти років тюремного ув'язнення.

Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» і установками «Град». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», коригувальником був Валерій Кірсанов.

Кірсанов відбував покарання за вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно з «законом Савченко», 15 серпня виходить на свободу, повідомляв перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.