Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю за "законом Савченко"

Коригувальник вогню по Маріуполю за "законом Савченко" виходить на волю.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коригувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання згідно вироку суду від 18 червня 2019 року, але згідно «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу", - зазначив Аброськін.

Як відомо, обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини, діти, підлітки.

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Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» та установками «ГРАД». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

Фото: В'ячеслав Аброськін, Фейсбук