Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю за

Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю за "законом Савченко"

Укрінформ
Коригувальник вогню по Маріуполю за "законом Савченко" виходить на волю.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коригувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання згідно вироку суду від 18 червня 2019 року, але згідно «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу", - зазначив Аброськін.

Як відомо, обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини, діти, підлітки.

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Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» та установками «ГРАД». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

Фото: В'ячеслав Аброськін, Фейсбук

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