Бойовик Лусваргі вирушив до місця відбування покарання

"Вступив у законну силу вирок громадянину Федеративної Республіки Бразилія Рафаелю Лусваргі, якого засуджено до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій "Л/ДНР" та не передбачених законом збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання Лусваргі заявив клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв’язку з чим суд ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження, що згідно з законодавством тягне за собою набрання законної сили оскаржуваним судовим рішенням.

Водночас, рішення апеляційної інстанції оскарженню не підлягає.

"Після засідання суду обвинувачений Рафаель Лусваргі відбув у місця відбування покарань", - додали у відомстві.

Уточнюється, що при виконанні цього вироку Лусваргі буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі винним у створенні терористичної організації та не передбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Але у серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

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Деякий час Лусваргі переховувався у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня 2018 року його знайшли там активісти та привезли до Служби безпеки України.

2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років Рафаеля Лусваргі за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій та не передбачених законом збройних формувань.