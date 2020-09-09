У Херсоні поховали екскореспондента Укрінформу Григорія Кривця

У Херсоні попрощалися з трагічно загиблим 78-річним херсонським журналістом, екскореспондентом Укрінформу Григорієм Кривцем.

Про це повідомляє кореспондент агентства.

«Особисто я пам’ятаю його ще з 80-их років. Він вразив мене своєю надзвичайною скромністю, людяністю, щирістю. Це був потужний журналіст, у нього було чого повчитися – я тоді працював у районній пресі. Він обирався членом правління обласної організації НСЖУ, завжди підставляв плече, коли треба було повоювати з чиновниками. Скромний і яскравий водночас», - розповів голова обласної організації НСЖУ Валерій Долина.

Друг загиблого, херсонський соціолог Володимир Коробов, згадує, що, перш ніж стати журналістом, Григорій Кривець працював фельдшером у Львівській області і дуже пишався тим, що прийняв більше 100 пологів.

Як відзначив Коробов, Кривець народився і виріс на Чернігівщині, навчався у Львові, працював у Луганську, а вже потім перебрався на Херсонщину.

«Він був не кон'юнктурним українцем, а патріотом справжнім», - каже Коробов.

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Друзі родини розповідають про Григорія Кривця як про гарного батька та доброго друга.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні був вбитий колишній кореспондент Укрінформу Григорій Кривець.

За даними слідства, в ніч з 4 на 5 вересня 51-річний підозрюваний, який є пасинком Григорія Кривця, перебуваючи під дією алкоголю, завдав вітчиму численних ударів у різні ділянки тіла. Чоловік дістав множинні переломи та травми, від яких помер. Наразі прокуратура вживає заходів щодо призначення експертиз, у тому числі судово-психіатричної.

За клопотанням прокурора ухвалою Херсонського міського суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.