Пасинка вбитого херсонського журналіста взяли під варту

Ухвалою Херсонського міського суду пасинку, який підозрюється у вбивстві вітчима – відомого херсонського журналіста Григорія Кривця, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

«Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення умисного вбивства 79-річного жителя Херсона. За даними слідства, в ніч з 4 на 5 вересня 51-річний підозрюваний, перебуваючи у збудженому стані під дією алкоголю, завдав численні удари вітчиму в різні ділянки тіла, унаслідок чого чоловік похилого віку отримав множинні переломи та травми, від яких помер», - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора ухвалою Херсонського міського суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Наразі прокуратурою вживаються заходи щодо призначення експертиз, у тому числі судово-психіатричної.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні був вбитий колишній кореспондент Укрінформу Григорій Кривець.