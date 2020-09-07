У Херсоні загинув колишній кореспондент Укрінформу Григорій Кривець

У Херсоні на 79-му році життя трагічно загинув колишній кореспондент Укрінформу Григорій Кривець.

Цю інформацію підтвердив Укрінформу у понеділок заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

«Чоловіка було жорстоко побито, у результаті чого він помер. Наразі затримали пасинка вбитого, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», - розповів Байдаров.

Він додав, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ч. 1 (Убивство) ККУ.

Як повідомляє у Фейсбуці правління Херсонської обласної організації НСЖУ, Григорій Кривець народився і виріс на Чернігівщині. Після закінчення медучилища впродовж 6 років працював фельдшером. Потім навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету, після закінчення якого Кривець тривалий час працював у газеті «Молодогвардієць» у Луганську.

Переїхавши до Херсона, став власкором обласної газети «Наддніпрянська правда». Із 1974 по 1982 рр. Кривець обіймав посаду редактора херсонської обласної молодіжної газети «Ленінський прапор» (нині «Новий день»). Обирався членом правління обласної журналістської організації. Потім знову була робота у «Наддніпрянці», він виконував обов’язки власкора Укрінформу.

Григорій Григорович Кривець був людиною скромною, порядною, відповідальною та працьовитою. Таким і залишиться назавжди у серцях всіх, хто його знав і працював з ним.