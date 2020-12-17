У Франківську відкривають ярмарок для підтримки місцевого бізнесу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».
«В місті буде невеликий ярмарок на 3 -4 дні, щоб підприємці змогли поторгувати у цей непростий час. Це є підтримка місцевого бізнесу», - зазначив Марцінків.
Він додав, що традиційного новорічно-різдвяного ярмарку, який тривав щороку в Івано-Франківську упродовж місяця, не буде. Водночас, сказав мер, в Івано-Франківську сьогодні спостерігають спад захворювання на COVID-19.
«За останню добу в нас зафіксовано 69 випадків захворювання на коронавірус і це є один із найменших показників за останній місяць-півтора», - зауважив Марцінків.
За його словами, в COVID-лікарнях міста сьогодні перебувають 282 особи, з них 18 – у реанімаційних відділеннях.
Станом на 17 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 41 356 випадках, в Україні цей показник сягає 931 751 випадок, з них 12 047 – за останню добу.