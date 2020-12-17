У Франківську відкривають ярмарок для підтримки місцевого бізнесу

У середмісті Івано-Франківська відкривають ярмарок на 3-4 дні, щоб підтримати місцевий бізнес.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

«В місті буде невеликий ярмарок на 3 -4 дні, щоб підприємці змогли поторгувати у цей непростий час. Це є підтримка місцевого бізнесу», - зазначив Марцінків.

Він додав, що традиційного новорічно-різдвяного ярмарку, який тривав щороку в Івано-Франківську упродовж місяця, не буде. Водночас, сказав мер, в Івано-Франківську сьогодні спостерігають спад захворювання на COVID-19.

«За останню добу в нас зафіксовано 69 випадків захворювання на коронавірус і це є один із найменших показників за останній місяць-півтора», - зауважив Марцінків.

За його словами, в COVID-лікарнях міста сьогодні перебувають 282 особи, з них 18 – у реанімаційних відділеннях.

Станом на 17 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 41 356 випадках, в Україні цей показник сягає 931 751 випадок, з них 12 047 – за останню добу.