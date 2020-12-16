COVID-лікарням на Прикарпатті передали 150 кисневих концентраторів, ще сотня - на підході

В Івано-Франківській області лікарні, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, за останні 10 днів отримали 150 кисневих концентраторів.

До 20 грудня очікують поставку ще 100 концентраторів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко.

«У закладах, які визначені для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою коронавірусною хворобою, є 342 кисневі концентратори. За останні 10 днів їх кількість збільшено на 150 штук. До 20 грудня планується поставка ще 100 концентраторів, що дасть змогу забезпечити киснем ще майже 200 ліжко-місць, оскільки ці концентратори можуть бути підключені для двох пацієнтів», - повідомив Дмитренко.

За його словами, в Івано-Франківській області для пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, розгорнуті 2892 ліжка, з них майже 54% ліжко-місць забезпечені доступом до кисню.

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За останню добу в області на COVID-19 захворіли 207 пацієнтів, до медичних закладів госпіталізовані 113 людей, від коронавірусної інфекції померли 6 осіб.

Станом на 16 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 41 082 випадках, в Україні цей показник сягає 919 704 випадки, з них за останню добу – 10 622 нових захворювань.