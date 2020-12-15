В Ужгородську міську лікарню завезли понад сотню кисневих концентраторів

В Ужгородську центральну міську клінічну лікарню привезли 104 кисневі концентратори. Медобладнання закупили за кошти міського та державного бюджетів, із 175-ти ковідних ліжок відтепер 135 будуть під'єднані до кисню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міська рада у Фейсбуці.

В Ужгородську центральну міську клінічну лікарню привезли 104 кисневі концентратори / Фото: Ужгородська міська рада

“В Ужгородську центральну міську клінічну лікарню привезли 104 кисневі концентратори. Медичне обладнання закупили за кошти міського та державного бюджетів. Для лікування хворих на коронавірус в Ужгородській міській клінічній лікарні переобладнали 175 ліжок, зараз 135 із них будуть забезпечені киснем”, - йдеться в повідомленні.

Керівник комунального некомерційного підприємства «Ужгородська центральна міська клінічна лікарня» Іван Курах зауважив, що, крім цих концентраторів, лікарня має ще рідкий кисень, зі стаціонарної станції, зараз ідуть перемовини про будівництво ще однієї кисневої станції, уже за кошти державного бюджету. Кисень дуже потрібен, бо є хворі вкрай важкі: людина може вже й не мати коронавірусу, ПЛР-тест негативний, але водночас для реабілітації потребує кисню, бо легені не відновилися повністю.

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Якщо раніше кисень привозили у лікарню раз на півтора місяця, то зараз – кожні 5-6 днів, зазначив Курах, тому концентратори були дуже необхідні. Наразі вони покриватимуть усі потреби лікарні.

Нині у коронавірусному відділенні цієї лікарні 92 хворих, із них кисню потребують 24.

Директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний повідомив, що в Закарпатській області для лікування хворих на COVID-19 виділили 1885 ліжок, за рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я 80% із них повинні бути забезпечені киснем. Керівник профільного департаменту відзначив, що наразі Ужгородська міська центральна клінічна лікарня – одна з найпотужніших в області за кількістю ліжок для хворих на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 грудня в Україні лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.