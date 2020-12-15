На Тернопільщині є майже тисяча резервних ліжок з киснем для COVID-хворих

У Тернопільській області в резерві є майже тисяча ліжок з киснем для хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Всі лікарні, де лікують коронавірус, забезпечені на 80% ліжками з підключенням до кисню. А в резерві є ще близько тисячі ліжок. Зараз зайнято лише понад 33% ліжок, відведених для хворих на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

В цілому ситуація із забезпеченням лікарень киснем в області задовільна, запевняють в ОДА. Лише у Козівській та Бережанській районних лікарнях є певні проблеми з підключенням, але їх мають виправити найближчого тижня.

Як повідомили кореспондента Укрінформу у пресслужбі обласного управління охорони здоров’я, на Тернопільщині працюють 26 лікувальних установ, які надають допомогу хворим з коронавірусною інфекцією. У тимчасові госпіталі перепрофільовано п’ять лікувальних закладів. Резерви індивідуального захисту у лікарнях достатні - запасів вистачає на місяць, як цього вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я.

На Тернопільщині за минулу добу лабораторно підтвердили 90 нових випадків COVID-19. Зареєстровано один летальний випадок.

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 тис. 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 тис. 416.