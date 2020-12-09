Донеччина отримала з Китаю перші 96 кисневих концентраторів – ОДА

Донецька область отримала перші 96 кисневих концентраторів, закуплених за субвенції з державного бюджету, які прибули авіасполученням з Китаю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу в Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Вже на минулому тижні 96 кисневих концентраторів ми отримали. Ще буде отримано 1127 концентраторів. Разом отримані 1223 концентратори нададуть змогу забезпечити підключення до кисню 2340 ліжок», - сказав Педенко.

В ОДА уточнили, що перші 96 кисневих концентраторів отримали з Китаю авіасполученням, а решта йде морським сполученням, поромом. Закупили концентратори об’ємом 5, 10 та 20 літрів, з них найбільше — майже 950 одиниць — 10-літрових концентраторів.

Як повідомлялося, Донеччина очікує на постачання кисневих концентраторів з Китаю, придбаних за субвенції з державного бюджету в сумі 49 млн грн. Кінцевий термін виконання укладених договорів на постачання концентраторів – 21-31 грудня.

Кисневі концентратори – це обладнання, призначене для лікування хвороб дихальної системи, і дозволяють тяжким хворим на COVID-19 отримувати оксигенотерапію.

Станом на 8 грудня в Україні лабораторно підтверджено 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 832 758 осіб.

У Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 26235 осіб, у тому числі 16 519 пацієнтів одужало, ще 9 186 – продовжують лікування. 530 випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.