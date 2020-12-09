У Рівному для міської лікарні придбали другу кисневу цистерну

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби облдержадміністрації.

"Резервну кисневу бочку об’ємом 2 кубометри встановлюють у Рівненській центральній міській лікарні. Передбачається, що потужність цистерни повністю задовольнить потреби закладу в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою. Резервну кисневу бочку закупили за кошти державної субвенції – 1 млн 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Установка забезпечить всі обладнані точки лікарні киснем, зменшить витрати на логістику, а кисень під час холодів у ній не замерзатиме.

Це друга киснева цистерна у цій лікарні, проте нинішня сучасніша, адже дає можливість збільшити обсяги кисню, який постачатиметься пацієнтам, сказано в повідомленні. Дві бочки дозволять забезпечити киснем всю лікарню на добу.

"Зараз у лікарні понад 200 киснезалежних пацієнтів. Але потреба у кисні постійно збільшується, адже 50% успіху лікування COVID-хворих – це кисень", - наголосив керівник медзакладу Євген Кучерук.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня для медичних закладів Рівненщини, де лікують пацієнтів з коронавірусом, було закуплено 100 кисневих концентраторів. Вони дають потік кисню до 10 літрів на хвилину. Тому один концентратор можна використати для двох пацієнтів з неважкою дихальною недостатністю. У результаті є можливість збільшити кількість кисневих точок і надання вчасної допомоги 200 пацієнтам.

Нині в області хворі на COVID-19 отримують допомогу у 15 лікарнях, де є майже 1600 ліжок.

Зараз у лікувальних закладах Рівненщини кисень підведений до майже 550 місць, вільними залишаються більш як 200 кисневих точок. На початку пандемії в області було 10 кисневих точок.

За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 490 випадків COVID-19, з них 430 – летальні.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за добу - 12 тис. 585.

Фото: rv.gov.ua