На Донеччині планують «перезавантажити» регіональну економіку

На Донеччині планують «перезавантаження» регіональної економіки з орієнтацією машинобудування, IT-сфери, альтернативної енергетики, креативних індустрій.

Як передає Укрінформ, про це 15 грудня у Краматорську заявив під час виступу на форумі «Схід можливостей» голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, повідомляється на сайті ОДА.

«Задля економічного зростання ми плануємо «перезавантаження» регіональної економіки на основі smart-спеціалізації з орієнтацією на розвиток машинобудування, IT-сфери, альтернативної енергетики, креативних індустрій», - сказав очільник області.

Він додав, що в жодному разі не змінюватиметься вектор на розвиток підприємництва, яке є основою структурних перетворень в економіці та формуванні у суспільстві прошарку незалежних, соціально відповідальних людей.

«Тому на часі формування бізнес-структури, кооперація та кластеризація, підтримка галузей з інноваційним потенціалом, реформа професійної освіти, популяризація продукції підприємств Донецької області в Україні та за її межами», - зазначив Кириленко.

Він назвав основні пріоритети розвитку області на найближчу перспективу: формування нової економічної структури та підвищення конкурентоспроможності; розбудова критичної та соціальної інфраструктури на якісно новому рівні, враховуючи потреби внутрішньо переміщених осіб; підвищення якості надання послуг мешканцям; безпека життєдіяльності мешканців регіону, у томі числі у населених пунктах на лінії зіткнення, та вирішення екологічних проблем.

Кириленко нагадав, що наразі триває створення на Донеччині трьох індустріальних парків у містах Лиман, Костянтинівка та Маріуполь, а завдяки проєкту «Велике будівництво» в області завершена низка соціально значущих інфраструктурних проєктів. Вже прийняли своїх учнів 5 оновлених шкіл, 5 садочків, завершено ремонт та будівництво п’яти стадіонів. На сьогодні проведено будівельні роботи шести приймальних відділень, до кінця року завершиться розбудова ще двох. У поточному році вже відремонтовано 88 км доріг та 5 мостів.

Кириленко зауважив, що зовнішня російська агресія, яка призвела до окупації частини території Донецької області, негативно вплинула на соціально-економічний потенціал та інвестиційну привабливість Донеччини. Сформувалися специфічні потреби щодо відбудови зруйнованих територій, переналагодження інфраструктури на лінії зіткнення та захисту внутрішньо переміщених осіб.

«Але, попри це, Донеччина на сьогодні - це промисловий регіон з потужним потенціалом. Область посідає друге місце за обсягами реалізованої промислової продукції, третє - за обсягом прямих іноземних інвестицій та є лідером у реалізації інноваційної продукції промисловими підприємствами», - констатував Кириленко.

У вівторок, 15 грудня, у Краматорську розпочав роботу Форум «Схід можливостей». Організатором форуму виступило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Захід проходить у рамках проєкту Демократичне врядування у Східній Україні (DG East) USAID Ukraine - USAID Україна за фінансової та технічної підтримки Агентства США міжнародного розвитку (USAID).