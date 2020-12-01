На Донеччині відновили 10 мостів, ще 3 – завершать до кінця року

На Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» вже відновили 10 мостів, а відновлення ще трьох – завершать до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Цього року на Донеччині вже відновлено 10 мостів державного та місцевого значення, відновлення ще трьох завершиться до кінця року. Роботи ідуть із випередженням графіка, але із дотриманням усіх технологічних вимог», - написав очільник області.

За його словами, ці мости. як стверджують будівельники, прослужать 30-50 і більше років, бо будуються із використанням сучасних технологій.

Кириленко додав, що окрім мостів, в рамках «Великого будівництва» в регіоні було відновлено також понад 300 км доріг. І всюди ремонт здійснювався з використанням якісних матеріалів та зі строгим дотриманням будівельних норм, щоб у найближчі роки цим дорогам не знадобився навіть ямковий ремонт. Тому, за обіцянками будівельників, капітальний ремонт дорогам буде потрібен тільки через 11 років.

«Велике будівництво» не закінчується з настанням нового року, навпаки – воно триватиме і, сподіваюся, стане ще масштабнішим, адже ми врахували всі негаразди, з якими довелося зіткнутися в роботі, щоб надалі їх не допускати. Попереду багато змін на краще. Працюємо!», - підсумував керівник області.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область вже виконала роботи на 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.