На Донбасі інвесторів приваблюватимуть страхуванням від військово-політичних ризиків

З метою створення привабливих умов для бізнесу в Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити страхування від військово-політичних ризиків, а також правила міжнародного комерційного арбітражу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час відкритого обговорення на тему «Економіка як драйвер реінтеграції: яка модель розвитку потрібна Донецькій та Луганській областям?» заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Він зазначив, що держава повинна інвестувати в цьому регіоні передусім в інфраструктурний розвиток: комунальне, дорожнє господарство, адже Донеччина та Луганщина були промислово розвинутими регіонами і там вже є певна енергетична інфраструктура і потужності. Водночас для міжнародних інвесторів важливі гарантії безпеки для бізнесу та ефективне правосуддя на цих територіях.

«Якщо говорити про склад стосовно окремих специфічних інвестиційно привабливих умов для бізнесу, ми говоримо про 2 складові: перша складова – це є страхування від військово-політичних ризиків, а також запровадження правил міжнародного комерційного арбітражу на території Донецької та Луганської областей, а також в межах тих кластерних проєктів, які будуть реалізовуватись не тільки в межах цих областей, а також всієї України», - наголосив заступник міністра.

Саме над цим, за його словами, зараз триває робота в рамках Стратегій розвитку Донецької та Луганської областей. Крім того, передбачається впровадити низку механізмів, щоб запустити не працюючі зараз певні фіскальні стимули, повідомив Замлинський. Наприклад, звільнення інвестора від сплати ПДВ, при імпорті основних засобів. Також планується збільшити для Донецької та Луганської областей частку податків, які залишатимуться на місцях.

Заступник міністра підкреслив, що не йдеться про розвиток Донбасу за рахунок інших областей України.

«Ми говоримо про якісно нову модель… Ці підходи повинні дати новий поштовх, щоб розвиток підприємництва відбувся в межах Донецької та Луганської областей», - зазначив Замлинський.

Своєю чергою радник віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Андрій Мірошниченко наголосив під час обговорення, що кожен суб’єкт господарювання в регіоні має забезпечити прозору систему оплати праці, сплати податків для наповнення місцевих бюджетів.

За його словами, на оновлення інфраструктури Донецької і Луганської області потрібен 21 млрд євро, чого на сьогодні не можуть ні виділити міжнародні партнери, ні профінансувати з держбюджету. Тому головним джерелом на ці потреби має стати залучення інвестицій.