Донеччина стала лідером у реалізації проєктів - голова ОДА

У реалізації проєктів програми «Велике будівництво» Донеччина сьогодні стала лідером за темпом виконання та за якістю зданих об’єктів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 4 грудня на брифінгу у Краматорську повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«Приємно зазначити, що Донецька область є лідером з реалізації програми «Велике будівництво»... Вже можна підбити підсумок. Якщо будуть рейтинги всіх областей по Україні, то по темпах виконання, по якості, - це я чув особисто і від профільного міністра, ми в лідерах», - сказав очільник області.

Він констатував, що в регіоні вже вчасно і якісно побудували й реконструювали п’ять дитячих садочків, п’ять шкіл та п’ять стадіонів.

Щодо спортивних об’єктів, то в межах проєкту «Велике будівництво» три з них були побудовані «з нуля» - це стадіон у Волновасі, спортивний комплекс та крите футбольне поле у Краматорську, ще два об’єкти реконструювали - стадіони у Селидовому та Слов’янську. Загальна потужність цих спортивних об’єктів - майже 5 тисяч місць.

Крім того, в регіоні капітально відремонтовано школи у Красногорівці, Селидовому, Сіверську, Нікольському та Желанному, дитячі садочки відкрито у Маріуполі, Краматорську та три - у Бахмуті.

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«І справа не тільки в тому, що ці заклади капітально відремонтовано, а також дуже важливим є те, що у нас 3,5 тис. учнів і 700 дошкільнят пішли до якісних закладів з якісним обладнанням та якісними ремонтами», - підкреслив Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область вже виконала роботи на 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися у межах національної програми «Велике будівництво».

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: acmc.com.ua