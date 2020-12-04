На Донеччині в 11 лікарнях оновлюють приймальні відділення

На Донеччині в межах проєкту «Велике будівництво» за 88 млн грн у 11 лікарнях відновлюють та модернізують приймальні відділення.

Вже повністю завершені роботи по 4 відділеннях, інші завершать до кінця цього року. Як передає Укрінформ, про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Володимир Колесник, повідомляється 4 грудня на сайті ОДА.

«На це (відновлення відділень лікарень) виділено 88 млн грн державних коштів. На сьогодні завершені вже роботи по 4 відділеннях, по трьох – ще не поставлене обладнання, яке повинно бути за рахунок коштів субвенції закуплене Міністерством охорони здоров’я. Ще у шести відділеннях зараз ведуться роботи», - зазначив Колесник.

Він висловив сподівання, що всі відділення будуть завершені до кінця поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область вже виконала роботи на 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел