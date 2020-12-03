Північну об’їзну Рівного мають завершити до кінця 2022-го

На прокладанні Північної об’їзної міста Рівне у межах президентського проєкту «Велике будівництво» цілодобово працює потужна спеціальна техніка.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Потужна спецтехніка цілодобово працює на облаштуванні Північної об’їзної міста Рівне у рамках президентського проєкту «Велике будівництво». Усе для того, аби якнайшвидше закінчити роботи на першій технічній категорії автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне. Нова магістраль дозволить звільнити обласний центр від транзитних автомобілів, що прямують міжнародною трасою М-06 з Житомира та Києва у напрямку Луцька та Польщі до КПП «Устилуг» – трасою Н-22», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий автошлях сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшенню екологічної ситуації в місті та розвитку Рівного як важливого транспортного вузла.

Як розповідають у Службі автодоріг у Рівненській області, нині ведуться роботи на 2-х смугах на лівому проїзді. Будівельники вже влаштували понад 4 км основи та нижнього шару. У планах до кінця року повністю вкласти середнім шаром всю ділянку і відкрити рух транспорту.

Прокладання північної об’їзної дороги Рівного – наймасштабніший проєкт «Великого будівництва» в області. Щодня на будівництві першої черги північного обходу працює майже 110 робітників, механізаторів та інженерів. Залучено майже пів сотні одиниць техніки та механізмів

У цілому проєкт включає три об’єкти. Це - нова ділянка дороги протяжністю 6 кілометрів до села Хотин, реконструкція 4-кілометрової ділянки від цього села до «Рівнеазоту» та поточний ремонт дороги до траси Н-22.

Виведення значного потоку транспорту за межі міста за рахунок об'їзної дороги розвантажить міські вулиці, збереже від руйнування автошляхи, а також сприятиме підвищенню безпеки руху.

У межах проєкту також передбачено будівництво нового моста через залізницю та естакади через яр протяжністю орієнтовно 130 метрів.

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Північний обхід Рівного має з’явитись до кінця 2022-го року. Вартість проєкту - близько 2 млрд грн.

Цьогоріч на Рівненщині буде відремонтовано рекордну кількість державних автошляхів – 116,8 км, що найбільше, ніж загалом за останні три роки.

Раніше повідомлялось, що у межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Фото з відкритих джерел