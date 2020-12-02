У Слобідці на Тернопільщині звели дитсадок

У селі Слобідка Тернопільської області в межах програми «Велике будівництво» завершено будівництво дитячого садка.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Як зазначається, дошкільний навчальний заклад розрахований на 25 місць. У селі, де проживає 678 людей, досі не було дошкільного навчального закладу, і батьки змушені були возити дітей у сусідні села за 5-10 кілометрів або сидіти з ними вдома.

Будівництво дитсадка в Слобідці розпочали ще у 2008 році, проте через брак коштів призупинили. Відновити роботи змогли лише завдяки президентській програмі «Велике будівництво».

Нині у її межах у Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 6 об’єктів спорту, а також 237 км місцевих, комунальних і державних доріг.

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Як повідомлялося, програма «Велике будівництво» ініційована Президентом Володимиром, передбачає масштабну розбудову інфраструктури України й включає майже 380 об’єктів.

Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тис. км доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.te.gov.ua та з відкритих джерел