Мінрегіон відзначив три зразкові навчальні заклади

Міністерство розвитку громад та територій України виокремило три зразкові навчальні заклади у Вінниці, Черкасах та на Харківщині, які завершили у рамках програми "Велике будівництво".

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час пресконференції 1 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За підсумками завершення будівельних робіт у 100 школах, ми вирішили відзначити зразкові проєкти в декількох номінаціях. Школа "Поділля" в місті Вінниця як зразок використання інноваційних підходів в освітній галузі. Це цілком "з нуля" збудована школа в новому житловому масиві. Ліцей №1 в місті Зміїв Харківської області, де проведено капітальний ремонт будівлі з використанням технологій енергозбереження. Зараз у ліцеї можуть навчатися на 500 учнів більше, ніж до початку робіт", - сказав Чернишов.

Він також виокремив навчально-реабілітаційний центр "Країна добра" у Черкасах за зразкову інклюзивну базу для учнів.

Чернишов додав, що Мінрегіон високо оцінює реалізацію "Великого будівництва" у Донецькій області, де завершили реконструкцію та ремонт двох шкіл.

"Обидві школи обладнані сучасними системами теплопостачання та освітлення з використанням енергоефективних технологій. Мова йде про міста Селидове та Красногорівка", - сказав міністр.

Крім того, він зауважив, що серед 100 завершених шкіл в межах програми "Велике будівництво", в половині з них реалізовано новий освітній простір.

"Це означає, що ми не просто будуємо та реконструюємо школи, але і створюємо європейські умови для навчання дітей. Новий освітній простір - це безпечне та доступне навчальне середовище із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів", - наголосив Чернишов.

Новий освітній простір, нагадав він, створюють за такими принципами: енергоефективність, безбар'єрність, умови для інклюзивного навчання, сучасне обладнання та мотивуючий простір.

Крім того, додав Чернишов, наразі готовність садочків та спортивних об'єктів в рамках "Великого будівництва" складає 94% і їх завершать до кінця року.

Раніше міністр зазначав, що цього року вже виконали заплановане і завершили будівництво та оновлення 100 шкіл. Також планують перевиконати програму і збудують ще 30 навчальних закладів до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел