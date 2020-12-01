У межах "Великого будівництва" завершили 100 шкіл і збудують ще 30 – Чернишов

У межах програми "Велике будівництво" цього року завершили будівництво та оновлення 100 шкіл і збудують ще 30 навчальних закладів.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час пресконференції 1 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За першочерговими планами до кінця 2020 року має бути завершено щонайменше 100 шкіл, 100 садочків та 100 спортивних об’єктів по всій території України. Наразі можу говорити про перше досягнення програми "Велике будівництво" - 100 шкіл завершено, що є повним виконанням першочергового плану. Створено більше 8 тисяч нових учнівських місць", - сказав Чернишов.

Він зауважив, що загалом в Україні цього року планують перевиконати програму щодо будівництва шкіл і побудувати ще 30 закладів.

Він наголосив, що програму "Велике будівництво" в усіх регіонах держави втілюють у межах співпраці Мінрегіону та обласних державних адміністрацій.

Також Чернишов повідомив, що цього року підготували до реконструкції близько 600 об’єктів - школи, садочки, спортивна інфраструктура, приймальні відділення опорних лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року є зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг цього року.

Станом на 19 листопада повідомлялось, що згідно з даними моніторингу реалізації проєктів програми «Велике будівництво» готовність об'єктів, які мають бути завершені до кінця 2020 року, становить: школи – 95%, садочки – 94%, спортивна інфраструктура – 90%, інші – 91%.

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