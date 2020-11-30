На Тернопільщині завершили ремонт моста на трасі М-19

У межах програми «Велике будівництво» біля села Прошова Тернопільського району відремонтували шляхопровід, збудований майже 30 років тому.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия.

«Цей понад 40-метровий залізобетонний шляхопровід збудували майже 30 років тому і від того часу жодного разу його не ремонтували. Лише цього року тут ліквідували шматки арматури, які стирчали на різних ділянках дороги, відновили гідроізоляцію, провели водовідведення, поклали монолітні плити із армованого залізобетону, 2 із трьох шарів асфальтобетону, встановили парапетне огородження та нанесли розмітку», - повідомив Довгошия.

За його словами, на поточний середній ремонт мосту, який знаходиться на трасі М-19, з державного бюджету виділили 9,2 млн грн.

Всього з початку року у Тернопільській області провели поточний середній ремонт 4 шляхопроводів на автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Цей автошлях, який перетинає з півночі на південь усю Тернопільщину, - пріоритетний об’єкт «Великого будівництва» у 2020 році для регіону.

Від Тернополя до межі із Буковиною дорогу повністю оновлюють уперше. До того ж, у населених пунктах влаштовують тротуари та нову систему освітлення, роблять водовідведення, бар’єрне огородження та встановлюють дорожні знаки нового зразка.

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Як повідомлялося, Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» погодило виділення додаткових коштів на поточний середній ремонт траси М-19. Служба автомобільних доріг оновлює, крім автошляху, ще й одну з транспортних розв’язок.

Це дозволить водіям і пасажирам у найкоротший термін безпечно доїхати до цілої низки населених пунктів Тернопільщини та промислових об’єктів.

Передбачається, що усі ремонтні роботи завершать до кінця 2020 року.

Згідно з програмою «Велике будівництво» на Тернопільщині цього року запланували закінчити поточний середній ремонт 162 км автошляхів. Основну частину з цих робіт мають виконати на дорозі М-19, що є міжобласним коридором та важливою частиною європейського автомобільного маршруту Е-85.

У Державному агентстві автомобільних доріг України запланували побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським.

Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг в Тернопільській області та з відкритих джерел