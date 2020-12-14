На Житомирщині у всіх госпіталізованих із COVID-19 діагностували пневмонію

Про це на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, розповів директор Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

«На сьогодні у нас в стаціонарах знаходяться 636 пацієнтів. Усі вони мають пневмонії, тому що легкі форми COVID-19, які проходять без пневмонії з респіраторними симптомами, лікуються амбулаторно», - зазначив Суслик.

Серед пацієнтів 251 отримує кисневу підтримку і 14 перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

На Житомирщині підтверджено 34 491випадок COVID-19, одужали 24 954 особи, 574 - померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 грудня в Україні лабораторно підтвердили 900 666 випадків COVID-19, з них за добу – 6 451.