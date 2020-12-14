В Україні знизилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19

За минулий тиждень значно зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19, госпіталізованих хворих на коронавірусну хворобу, також було проведено менше тестувань методом ПЛР на визначення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На минулому тижні було виявлено 78 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, позаминулого тижня було 89 322 випадки. На минулому тижні було зроблено методом ПЛР 244 391 тестування. Це менше, ніж було на позаминулому тижні, коли було зроблено 279 189 тестів. В лікарнях на сьогоднішній день перебуває 27 393 пацієнти, проти 28 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня”, - сказав Степанов.

Міністр пояснив, що суттєве зменшення тестувань на COVID-19 відбулося через зменшення звернень щодо тестування людей з ознаками коронавірусної хвороби.

Степанов також нагадав, що у зв'язку з цим МОЗ змінить підходи до тестування, і відтепер тест на COVID-19 будуть проводити і за наявності ознак ГРВІ, а не тільки COVID-19, оскільки його клінічні прояви можуть бути різними у різних пацієнтів.

“Коли ми побачили зменшення кількості звернень, ми змінили підходи до тестування, зараз тестувати необхідно всіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести на антиген. На завтра буде відповідний роз'яснювальний алгоритм, як люди можуть протестуватися, в тому числі і контактні хворі, в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести”, - сказав Степанов.

Водночас, він наголсив, що зменшення кількості госпіталізацій хворих з коронавірусною хворобою відбулося завдяки протиепідмічним обмеженням, в тому числі карантину вихідного дня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 грудня в Україні лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу - 6451, здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).