На Львівщині підпалили дільничий пункт поліції

У Львівській області у місті Новояворівськ підпалили дільничий пункт поліції.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції, наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна".

Працівники ДСНС погасили вогонь. Внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

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Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліціянти встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: раніше в Одесі згорів магазин на вулиці Івана і Юрія Лип, який належить депутату Одеської міської ради від Партії Шарія Ганні Шабановій.