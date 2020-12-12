У центрі Києва горів ресторан

У столиці вогнеборці ліквідували пожежу в закладі громадського харчування на бульварі Тараса Шевченка, який розташований у прибудові до готелю, жертв та постраждалих немає.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у м. Києві у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«12 грудня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники найближчіх державних пожежно-рятувальних частин», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було встановлено, що загоряння сталося на площі 40 кв.м в 1-поверховому закладі громадського харчування, що знаходиться в прибудові до готелю.

«Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню. Об 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 - ліквідовано. На місці пожежі було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 32 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві. На щастя, жертв та постраждалих немає», - уточнюється у повідомленні.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві загорівся готель "Експрес" на бульварі Шевченка.

Пізніше Патрульна поліція Києва у Телеграмі поінформувала, що на бульварі Тараса Шевченка, 40 - пожежа, і рух у напрямку площі Перемоги ускладнено.