На підприємстві Тернопільщини згоріли два трактори, автомобіль і тонна дизелю

У с. Вілія Шумського району Тернопільської області сталася пожежа в одноповерховій виробничо-складській будівлі на території ТОВ «Агаріс Міко Україна», внаслідок якої згоріли техніка і дизпальне.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ. Як зазначають рятувальники, займання виникло 11 грудня о 13 год. 49 хв, а о 16 год. 39 хв пожежу ліквідовано. Вогнем знищено перекриття на площі 700 м², близько 1 тонни дизельного пального в ємностях, автомобіль ВАЗ, 2 трактори та 5 верстатів. Жертв і постраждалих немає. Читайте також: На Сумщині загасили пожежу на птахофабриці та врятували 40 тисяч курей На місці пожежі працювала оперативна група Управління ДСНС У Тернопільській області. Фото: zz.te.ua