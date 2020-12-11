На Сумщині загасили пожежу на птахофабриці та врятували 40 тисяч курей

У Конотопському районі Сумської області вогнеборці ліквідували пожежу на території птахофабрики на площі 1200 кв. м та врятували близько 40 тис. курей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління Управління ДСНС у Сумській області.

Пожежа на птахофабриці у смт Дубов'язівка Конотопського району виникла напередодні, 10 грудня, о 08.28.

«На місці виклику було встановлено, що пожежа сталася в будівлі птахофабрики, загальна площа якої складає близько 1200 кв. м. Горіння відбувалося в приміщенні яйцезбірника. Вогонь охопив тару для яєць та перекинувся на облицювання стін Утворилося сильне задимлення», - зазначається в повідомленні.

Вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. Приборкання загоряння потребувало значної кількості води, тому автоцистерни довелося направляти для дозаправки від пожежного гідранту, який знаходився на відстані 1,5 км від осередку горіння, повідомили в ДСНС.

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«О 09:07 вдалося локалізувати загоряння на площі близько 49 кв. м, запобігши поширенню вогню на всю будівлю птахофабрики, де знаходилося близько 40 тис. курей. О 10:27 пожежу ліквідували», - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, причина загоряння - коротке замикання електромережі.