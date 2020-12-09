Масштабну пожежу в центрі Полтави ліквідували

У центрі Полтави рятувальники завершили ліквідацію пожежі в історичній будівлі на вулиці Соборності, 31.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в Полтавській області.

Інформують, що пожежу, до гасіння якої залучалися 56 рятувальників та 14 одиниць техніки, ліквідовано о 13.06.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у будівлі-пам'ятці архітектури в центрі Полтаві спалахнула близько четвертої години ранку. Загорілася історична споруда 1810 року будівництва, де розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше - кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі розташовувалися ресторан “Тераса”, нічний і караоке-клуб, а також була зведена незаконна прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв м.

На місці події виявлено тіло невстановленої особи. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Фото: ДСНС