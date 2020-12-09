У Полтаві горить торговельно-розважальний центр
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Укрінформ
У Полтаві з четвертої ранку триває ліквідація пожежі на вул. Соборності у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«9 грудня о 4:30 у м. Полтава по вул. Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.
Загальна площа пожежі близько 600 кв м.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки.