У Полтаві горить торговельно-розважальний центр

У Полтаві з четвертої ранку триває ліквідація пожежі на вул. Соборності у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС. «9 грудня о 4:30 у м. Полтава по вул. Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні. Загальна площа пожежі близько 600 кв м. Попередньо жертв та постраждалих немає. Читайте також: У Харкові майбутні рятувальники вперше гасили пожежу у «Вогневому модулі» До гасіння залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки.