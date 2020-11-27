У Харкові майбутні рятувальники вперше гасили пожежу у «Вогневому модулі»

Навички гасіння пожежі у приміщенні, де знаходяться люди, за допомогою "Вогневого модуля" вперше показали курсанти та викладачі Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ) на презентації, що відбулася на базі навчально-тренувального полігону вишу в Харкові.

Коментар щодо події кореспонденту Укрінформу надав начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Андрій Лісняк.

"Вогневий модуль" - це тренажер контейнерного типу, призначений для тренувань пожежних-рятувальників в умовах, максимально наближених до реальних. Він представляє собою імітацію внутрішньої пожежі – пожежі у приміщенні, де можуть перебувати люди. Метою його використання є підготовка пожежників до безпечного й ефективного виконання оперативних завдань під час гасіння внутрішніх пожеж, підвищення рівня свідомості відносно загроз, які можуть при цьому виникнути - викид полум’я, спалах приміщення та явище зворотної тяги", - зазначив Лісняк.

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За його словами, учасники презентації у "Вогневому модулі" відпрацювали проведення розвідки пожежі, вентиляції та її впливу на обстановку на пожежі, правила відкривання дверей приміщення (від цього залежить безпека пожежників), роботу із пожежними стволами.

"Також за допомогою тепловізора провели пошук "постраждалих" від пожежі у приміщенні та відпрацювали дії під час ліквідації витоку газу з цистерни - це гасіння палаючого газового факела", - додав начальник кафедри пожежної тактики.

Харківські курсанти відпрацювали навички гасіння пожежі / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Програму підготовки у "Вогневому модулі" опрацьовано у вишу в рамках реалізації проєкту "Регіональні Центри Рятувальної Підготовки – підтримка системи підготовки добровільної пожежної охорони та професійної рятувальної служби в Україні", який співфінансований Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках польської Співпраці розвитку для уніфікації стандарту підготовки за напрямом гасіння внутрішніх пожеж.

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Лісняк зазначив, що ця програма наближає здобувачів вищої освіти до найефективніших способів організації гасіння пожежі з урахуванням сучасних відомостей науки та способу підготовки, який використовується у всьому світі - "Compartment Fire Behaviour Training": "Тож, під час проведення занять на вогневому тренажері учасники матимуть можливість безпосередньо побачити процес розвитку пожежі у приміщенні, навчатись "читати" ознаки поведінки пожежі, а також визначати, яким чином оперативні дії вплинуть на розвиток і середовище пожежі", - резюмував він.

Презентація за участі 25 курсантів та їхніх викладачів відбулась з дотриманням правил карантину: усі були у масках та на соціальній дистанції.