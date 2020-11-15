На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє дітей

У селі Бикове Дніпропетровської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у с. Бикове Криничанського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. О 16:49 пожежу локалізовано на площі 25 м кв. О 17:17 пожежу ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей (2014, 2016 та 2018 р.н.)», - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучалися семеро рятувальників та дві одиниці техніки.