Під Миколаєвом сталася пожежа на звалищі

Під Миколаєвом рятувальники з ночі гасять пожежу на території полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Укрінформ.

«24 листопада о 01:49 за екстреним номером “101” надійшло повідомлення про пожежу на території полігону твердих побутових відходів ПП "Мильча" на вул. Набережній села Мішково-Погорілове Вітовського району. Стало відомо, що полум’я поширилось великим схилом зі сміттям на орієнтовній площі 1000 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Пожежа на території полігону твердих побутових відходів / Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

За викликом направлено вогнеборців із Заводського та Інгульського районів м. Миколаєва та Вітовського району.

Рятувальники о 04:05 відкрите горіння локалізували, наразі триває його ліквідація, спостерігається щільне задимлення. Проводиться проливання та розбирання стлілого сміття.

Зранку до місця пожежі прибула додаткова техніка від КП: екскаватор, трактор ДТ-75 з відвалом для розгортання сміття, трактор з ковшем, два вантажних автомобілі для підвезення ґрунту. Додатково задіяно пожежну автоцистерну аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.