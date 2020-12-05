У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху

У столиці внаслідок пожежі в багатоповерхівці у Солом'янському районі постраждали троє мешканців, один з яких отримав перелом ноги, вистрибнувши з вікна 5-го поверху.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, інформація про пожежу в будинку на проспекті Відрадному, 18-А надійшла рятувальникам у суботу, 5 грудня, об 11:51. На місці події було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

За даними ДСНС, о 12:27 пожежу на площі 40 кв. м вдалося локалізувати, а о 12:30 – ліквідувати.

Під час гасіння вогнеборці врятували 5 осіб за допомогою пожежної автодрабини, а також 25 людей було виведено на безпечну відстань по сходовій клітині.

Водночас дві жінки внаслідок пожежі зазнали отруєння продуктами горіння, їх оглянули на місці медики, від подальшої госпіталізації постраждалі відмовилися.

Однак було госпіталізовано з переломом ноги чоловіка, який ще до прибуття рятувальників вистрибнув з вікна 5-поверху. За попередніми даними, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, в загальному коридорі закопчено стіни та стелю з 1 по 5 поверхи.

Причина пожежі встановлюється.