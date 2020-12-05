У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху

У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху

Фото, відео
Укрінформ
У столиці внаслідок пожежі в багатоповерхівці у Солом'янському районі постраждали троє мешканців, один з яких отримав перелом ноги, вистрибнувши з вікна 5-го поверху.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, інформація про пожежу в будинку на проспекті Відрадному, 18-А надійшла рятувальникам у суботу, 5 грудня, об 11:51. На місці події було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

За даними ДСНС, о 12:27 пожежу на площі 40 кв. м вдалося локалізувати, а о 12:30 – ліквідувати.

Під час гасіння вогнеборці врятували 5 осіб за допомогою пожежної автодрабини, а також 25 людей було виведено на безпечну відстань по сходовій клітині.

Читайте також: Поблизу Бристоля на заводі стався потужний вибух, є жертви - ЗМІ

Водночас дві жінки внаслідок пожежі зазнали отруєння продуктами горіння, їх оглянули на місці медики, від подальшої госпіталізації постраждалі відмовилися.

Однак було госпіталізовано з переломом ноги чоловіка, який ще до прибуття рятувальників вистрибнув з вікна 5-поверху. За попередніми даними, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, в загальному коридорі закопчено стіни та стелю з 1 по 5 поверхи.

Причина пожежі встановлюється.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-