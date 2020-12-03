Поблизу Бристоля на заводі стався потужний вибух, є жертви - ЗМІ

Поблизу Бристоля на заводі стався потужний вибух, є жертви - ЗМІ

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Укрінформ
На південному заході Великої Британії поблизу міста Бристоль на об'єкті з переробки відходів стався потужний вибух, є «численні жертви» та зниклі безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що на місці є багато жертв», - сказала представник пожежно-рятувальної служби.

Вона додала, що тілесні ушкодження у людей серйозні. Точна кількість постраждалих та загиблих поки не називається.

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Як пише видання The Sun, очевидці повідомляють, що на місце інциденту приїхали десять карет швидкої допомоги, поліція та пожежно-рятувальні служби.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: BTA, PA, Jawad Burhan

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