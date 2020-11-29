Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 30
Укрінформ
Унаслідок вибуху у провінції Газні в Афганістані загинули 30 осіб, ще 15 зазнали ушкоджень.
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує агенція Khaama Press.
Ареф Рахмані, представник провінції Газні в парламенті Афганістану, повідомив Khaama Press, що унаслідок вибуху загинуло щонайменше 30 людей, ще 15 було поранено.
Очікується, що кількість загиблих зросте ще більше.
Як повідомлялося, щонайменше 21 співробітник сил безпеки Афганістану загинув, а 17 отримали ушкодження унаслідок вибуху в провінції Газні, в центральній частині Афганістану.
За словами місцевих чиновників, для нападу було використано військову машину Humvee, автомобіль з вибухівкою був підірваний поряд з військовою базою. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.