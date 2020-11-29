Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 30

Унаслідок вибуху у провінції Газні в Афганістані загинули 30 осіб, ще 15 зазнали ушкоджень.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує агенція Khaama Press.

Ареф Рахмані, представник провінції Газні в парламенті Афганістану, повідомив Khaama Press, що унаслідок вибуху загинуло щонайменше 30 людей, ще 15 було поранено.

Очікується, що кількість загиблих зросте ще більше.

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Як повідомлялося, щонайменше 21 співробітник сил безпеки Афганістану загинув, а 17 отримали ушкодження унаслідок вибуху в провінції Газні, в центральній частині Афганістану.

За словами місцевих чиновників, для нападу було використано військову машину Humvee, автомобіль з вибухівкою був підірваний поряд з військовою базою. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.