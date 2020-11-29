Поряд з військовою базою в Афганістані підірвали авто, 21 загиблий

Щонайменше 21 співробітник сил безпеки Афганістану загинув, а 17 отримали ушкодження унаслідок вибуху в провінції Газні, в центральній частині Афганістану.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Ariana News.

За словами місцевих чиновників, для нападу було використано військову машину Humvee, автомобіль з вибухівкою був підірваний поряд з військовою базою.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Фото: ariananews.af/