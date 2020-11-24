Подвійний теракт в Афганістані: 17 загиблих, десятки поранених
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
За словами місцевих чиновників, вибухи сталися на ринку у місті Баміян, що у центрі однойменної провінції.
Наразі ніхто ще не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт.
Зазначається, що Баміян є однією з найбільш захищених провінцій в Афганістані. Столицю провінції щороку відвідують тисячі туристів. Це вперше вибухи сталися саме у цій провінції.
Тим часом між афганською владою й представниками терористичного угруповання «Талібан» все ще тривають перемовини щодо миру в країні.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в афганській провінції Кундуз унаслідок атаки терористичного угруповання «Талібан» на військову базу загинули 14 силовиків, ще 12 зазнали поранень.