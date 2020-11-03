Теракти в Австрії та Афганістані: Столтенберг закликає продовжити боротьбу проти ІДІЛ

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Шокований терористичними нападами в Афганістані та Австрії. Нагадування про те, що тероризм зачіпає всіх, і про важливість продовження боротьби проти ІДІЛ. Мої співчуття усім, хто постраждав», - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 2 листопада у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина.

За даними поліції Відня, вона розпочалася близько 20.00 (21.00 за Києвом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога. Загалом, як поінформували правоохоронці, було 6 різних місць, де зафіксували стрілянину.

Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відні терактом.

У вівторок кількість жертв теракту зросла до чотирьох осіб, нападника було застрелено раніше.

Крім того, 2 листопада стався ще один терористичний напад – в університеті в Кабулі. У результаті атаки загинули щонайменше 20 осіб, ще 40 поранені.

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В будівлі університету було заплановане відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців, в тому числі посол Ірану Бахадор Амініан та аташе з питань культури Мохтаба Норузі. Перед відкриттям виставки на територію університету увірвалися троє нападників зі зброєю та відкрили стрілянину.