Мера Одеси госпіталізували з COVID-19

Одеського міського голову Геннадія Труханова 11 грудня госпіталізовано до міської інфекційної лікарні з діагнозом COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Труханов повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні госпіталізований до інфекційної лікарні. Ситуація під контролем, за що велика вдячність нашим лікарям і медперсоналу", - написав мер Одеси.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Труханов повідомив, що захворів на коронавірус, однак залишається на зв'язку і в телефонному режимі керуватиме роботою міських служб.