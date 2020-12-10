В Одеській ОДА спростували чутки, що голова області захворів на COVID-19

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький не інфікувався коронавірусом, перебуває на робочому місці й почувається добре, температура 36,6. Чутки про захворювання COVID-19, поширювані окремими ЗМІ, не відповідають дійсності.

Таке повідомлення оприлюднила пресслужба ОДА .

"10 грудня окремі ЗМІ, в соціальних мережах та в додатку Тelegram поширили чутки про те, що голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький отримав позитивний тест на захворювання COVID-19. Ця інформація є неправдивою. Голова ОДА здоровий та почуває себе добре, температура 36,6. Він знаходиться на робочому місці й бере участь в офіційних заходах", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА уточнили, що очільник області сьогодні "провів зустріч з послом Латвії та брав участь в онлайн-конференції Міністерства цифрової трансформації, й завтра працюватиме у штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що захворів на коронавірус. "Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - відзначив Труханов. Він додав, що залишається на зв'язку і в телефонному режимі керуватиме роботою міських служб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ