Мер Одеси Труханов заразився коронавірусом

Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він сам написав у Фейсбуці.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - відзначив Труханов.

Мер додав, що йому складно вирватися зі звичного ритму життя, самопочуття поки що непогане. Тому він у будь-якому випадку залишається на зв'язку і буде в телефонному режимі керувати роботою міських служб.

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"Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, новопризначений голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім сьогодні пішов на самоізоляцію через підозри на коронавірус.