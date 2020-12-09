Мер Одеси Труханов заразився коронавірусом
Укрінформ
Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це він сам написав у Фейсбуці.
"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - відзначив Труханов.
Мер додав, що йому складно вирватися зі звичного ритму життя, самопочуття поки що непогане. Тому він у будь-якому випадку залишається на зв'язку і буде в телефонному режимі керувати роботою міських служб.
"Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу", - написав він.
Як повідомляв Укрінформ, новопризначений голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім сьогодні пішов на самоізоляцію через підозри на коронавірус.