У Миколаєві смерть лікаря від коронавірусу таки визнали наслідком професійної хвороби

У Миколаєві після розголосу та повторного спеціального розслідування смерть сімейного лікаря від COVID-19 визнали такою, що настала внаслідок професійного захворювання.

Її родині виплатять компенсацію, передбачену чинним законодавством. Про це у Фейсбуці повідомило Управління Держпраці у Миколаївській області, передає Укрінформ.

«11 грудня 2020 року відбулось дистанційне засідання комісії з повторного спеціального розслідування нещасного випадку/гострого професійного захворювання зі смертельним наслідком, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19, що сталося з лікарем загальної практики сімейної медицини КНП ММР «ЦПМСД №3». За результатами засідання було прийнято рішення, що даний випадок захворювання пов’язаний з умовами праці потерпілої», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято більшістю голосів спеціальної комісії.

При розгляді справи були враховані матеріали попереднього спеціального розслідування та нові додаткові матеріали, у тому числі щодо встановлення джерела інфікування.

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Як стало відомо кореспондентові Укрінформу, йдеться про 65-річну сімейну лікарку Галину Колянчикову, яка померла від коронавірусу в жовтні 2020 року. Але після першого епідеміологічного розслідування було прийнято рішення, що даний випадок не пов'язаний з її професійною діяльністю, а, відтак, рідним було відмовили у виплаті компенсації. Мовляв, лікарка на момент смерті була у відпустці та мала супутню важку хворобу – цукровий діабет.

Але її чоловік і син, які також є медиками, не погодилися з таким висновком. Ситуація набула широкого публічного розголосу. Після цього було прийнято рішення про повторний розгляд справи.