На Рівненщині від коронавірусу померла 14-річна дівчинка

У Рівненській області від ускладнень COVID-19 померла 14-річна дівчинка.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

"Від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина із села Привітне, яка мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву. Пацієнтка минулої суботи поступила у Млинівську центральну районну лікарню у важкому стані. Після цього хвору було доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. Наступного дня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчина померла", - повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк.

Як повідомили в обласному цілодобовому оперативному штабі протидії коронавірусу, за минулу добу на Рівненщині зареєстровано 374 випадки COVID-19.

Загалом в області з початку пандемії зафіксовано 34 тис. 088 випадків захворювання на COVID-19, 424 особи померли.

Як повідомляв Укрінформ, у Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, в якої після смерті діагностували COVID-19.

Станом на 8 грудня в Україні лабораторно підтверджено 832 тис. 758 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу 10 тис. 811.