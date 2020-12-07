У Кропивницькому від COVID-19 померла 14-річна дівчина

У Кропивницькому 3 грудня померла 14-річна дівчина, у якої після смерті діагностували коронавірус. За кілька днів до цього батьки дівчинки підписали відмову від госпіталізації.

Про це у відеокоментарі розповів виконуювач обов'язків заступника міського голови Сергій Колодяжний, повідомляє Укрінформ.

За словами Колодяжного, вночі 1 грудня до хворої дитини викликали "швидку". Через наявність висипу лікарі встановили первинний діагноз "краснуха" і запропонували госпіталізацію до інфекційного відділення. Мати дівчинки підписала відмову.

Наступного ранку медики "швидкої" передали інформацію педіатру, який зателефонував до хворої. За словами батьків, дитині стало краще, температура впала з 39 до 37,2 градусів, головний біль зменшився. Педіатр запропонував привести дівчинку на обстеження, але 2 грудня родина до лікаря не прийшла, а 3 грудня дитина померла: викликана додому бригада екстреної медицини констатувала смерть.

Діагноз "коронавірусна інфекція" був установлений судмедекспертами вже після смерті дитини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.