У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для COVID-хворих

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

При цьому вона наголосила, що розповсюджене минулими вихідними у ЗМІ повідомлення про начебто розгортання у Миколаєві першого мобільного госпіталю з наметами і розкладачками, немає нічого спільного з даною установою.

«У міській лікарні №5 «Миколаївський глиноземний завод» завершує підготовку до відкриття корпусу інфекційно-боксованого відділення модульного госпіталю. Він побудований відповідно до сучасних стандартів «з нуля» коштом ТОВ «МГЗ». У новому госпіталі буде розгорнуто 60 ліжок з доступом до кисню, завдяки встановленому газифікатору. Вже з 19 грудня сюди будуть надходити хворі з підозрою і підтвердженим діагнозом COVID-19», - розповіла Шамрай.

У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для хворих на коронавірус/ Фото: Ірина Прохорова

За її словами, йдеться не про мобільний госпіталь з наметами і розкладачками, а про надсучасну установу, в якому можна отримати весь комплекс обстеження та лікування з використанням новітніх санепідумов.

«Тут буде вся сучасна апаратура, починаючи від УЗД, комп’ютерного томографа до лабораторії. Тут навіть встановлене обладнання, яке оброблятиме спеціальним методом постільну білизну після хворих», - розповіла Шамрай.

Вона також зазначила, рішення про списання з балансу лікарні №5 інфекційного корпусу для подальшого знесення та зведення на його місці госпіталю було прийнято в квітні 2020 року. Всього за 6 місяців завдяки ТОВ «МГЗ» та міській владі зведено сучасний автономний заклад.

Деталі будівництва кореспондент Укрінформу попросила розповісти керівника пресслужби Миколаївського глиноземного заводу Ірину Прохорову.

«Це медичний центр з інтенсивною терапією для лікування пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Установа має гостру соціальну значимість і дуже необхідна для регіону, особливо в період поширення коронавірусної інфекції. Площа будівництва - 3050 квадратних метрів. Будівля складається з п'яти основних блоків: загальний блок, діагностичне приймальне відділення, санпропускник, реанімація, основний лікувальний блок і блок дезінфекції. Загальна сума проєкту становить 155 млн грн. Всі витрати взяв на себе МГЗ», - розповіла Прохорова.

За її словами, центр являє собою одноповерхову будівлю з швидкомонтованих легких металевих конструкцій, які повністю відповідають усім вимогам Міністерства охорони здоров'я, з повним медичним оснащенням і інженерним забезпеченням. Комплекс розрахований на 60 ліжко-місць, плюс 6 ліжок в реанімаційному відділенні з підключенням до апаратів ШВЛ. Діагностичне відділення оснащене сучасним комп'ютерним томографом, УЗД, плазмафарезом, а також обладнанням для лабораторних досліджень. В палатах встановлені спеціальні пристрої для подачі кисню, побудована киснева станція - газифікатор на 5 тисяч літрів.

Розміщення пацієнтів передбачено у 20 комфортабельних палатах, оснащених санвузлами і окремими входами для забезпечення повної ізоляції інфекційних хворих. Додатково є окрема палата для людей з обмеженими можливостями, де встановлено спеціалізований санвузол. В палатах є кондиціонери, телевізори і необхідні меблі.

Прилегла територія навколо медцентру упорядкована і обладнана автомобільними під'їздами. Тут створені зелені зони, газони і викладені тротуарні доріжки.

Госпіталь буде переданий на баланс Миколаївської міської лікарні №5. Після повного зникнення епідеміологічної небезпеки установа перепрофілюють під сучасний імунологічний центр, який надає медичні послуги жителям регіону.