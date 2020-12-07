У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для COVID-хворих

У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для COVID-хворих

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Укрінформ
У Миколаєві завершується підготовка до відкриття надсучасного корпусу інфекційно-боксованого відділення модульного госпіталю, де надаватиметься допомога хворим на коронавірус. Його вартість 155 млн грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

При цьому вона наголосила, що розповсюджене минулими вихідними у ЗМІ повідомлення про начебто розгортання у Миколаєві першого мобільного госпіталю з наметами і розкладачками, немає нічого спільного з даною установою.

«У міській лікарні №5 «Миколаївський глиноземний завод» завершує підготовку до відкриття корпусу інфекційно-боксованого відділення модульного госпіталю. Він побудований відповідно до сучасних стандартів «з нуля» коштом ТОВ «МГЗ». У новому госпіталі буде розгорнуто 60 ліжок з доступом до кисню, завдяки встановленому газифікатору. Вже з 19 грудня сюди будуть надходити хворі з підозрою і підтвердженим діагнозом COVID-19», - розповіла Шамрай.

У Миколаєві відкриють модульний госпіталь для хворих на коронавірус/ Фото: Ірина Прохорова

За її словами, йдеться не про мобільний госпіталь з наметами і розкладачками, а про надсучасну установу, в якому можна отримати весь комплекс обстеження та лікування з використанням новітніх санепідумов.

«Тут буде вся сучасна апаратура, починаючи від УЗД, комп’ютерного томографа до лабораторії. Тут навіть встановлене обладнання, яке оброблятиме спеціальним методом постільну білизну після хворих», - розповіла Шамрай.

Вона також зазначила, рішення про списання з балансу лікарні №5 інфекційного корпусу для подальшого знесення та зведення на його місці госпіталю було прийнято в квітні 2020 року. Всього за 6 місяців завдяки ТОВ «МГЗ» та міській владі зведено сучасний автономний заклад.

Деталі будівництва кореспондент Укрінформу попросила розповісти керівника пресслужби Миколаївського глиноземного заводу Ірину Прохорову.

«Це медичний центр з інтенсивною терапією для лікування пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Установа має гостру соціальну значимість і дуже необхідна для регіону, особливо в період поширення коронавірусної інфекції. Площа будівництва - 3050 квадратних метрів. Будівля складається з п'яти основних блоків: загальний блок, діагностичне приймальне відділення, санпропускник, реанімація, основний лікувальний блок і блок дезінфекції. Загальна сума проєкту становить 155 млн грн. Всі витрати взяв на себе МГЗ», - розповіла Прохорова.

За її словами, центр являє собою одноповерхову будівлю з швидкомонтованих легких металевих конструкцій, які повністю відповідають усім вимогам Міністерства охорони здоров'я, з повним медичним оснащенням і інженерним забезпеченням. Комплекс розрахований на 60 ліжко-місць, плюс 6 ліжок в реанімаційному відділенні з підключенням до апаратів ШВЛ. Діагностичне відділення оснащене сучасним комп'ютерним томографом, УЗД, плазмафарезом, а також обладнанням для лабораторних досліджень. В палатах встановлені спеціальні пристрої для подачі кисню, побудована киснева станція - газифікатор на 5 тисяч літрів.

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Розміщення пацієнтів передбачено у 20 комфортабельних палатах, оснащених санвузлами і окремими входами для забезпечення повної ізоляції інфекційних хворих. Додатково є окрема палата для людей з обмеженими можливостями, де встановлено спеціалізований санвузол. В палатах є кондиціонери, телевізори і необхідні меблі.

Прилегла територія навколо медцентру упорядкована і обладнана автомобільними під'їздами. Тут створені зелені зони, газони і викладені тротуарні доріжки.

Госпіталь буде переданий на баланс Миколаївської міської лікарні №5. Після повного зникнення епідеміологічної небезпеки установа перепрофілюють під сучасний імунологічний центр, який надає медичні послуги жителям регіону.

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