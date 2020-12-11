Негода в Україні: Київська і Житомирська області зняли обмеження руху

Негода в Україні: Київська і Житомирська області зняли обмеження руху

Укрінформ
Рух вантажного транспорту та автобусів по дорогах державного значення у Київській і Житомирській областях відновлено з 00:00 11 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на 00:00 проїзд автошляхами державного значення у всіх регіонах України забезпечено. Дорожнє покриття у східних областях сухе, на решті території мокре.

На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледі та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, тротуарів та посадкових майданчиків автобусних зупинок, заокруглених ділянок тощо.

За минулу добу працювало 970 одиниць посипально-навантажувальної техніки та 619 дорожніх працівників. Витрачено 25,8 тис. тонн протиожеледних матеріалів та 1,85 тис. тонн чистої солі.

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Як повідомлялося, обмеження руху вантажівок та автобусів на Київщині та Житомирщині було запроваджено з 16:00 10 грудня 2020 року у зв'язку з несприятливими погодними умовами - дощ, мокрий сніг, ожеледиця.

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