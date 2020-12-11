Негода в Україні: Київська і Житомирська області зняли обмеження руху

Рух вантажного транспорту та автобусів по дорогах державного значення у Київській і Житомирській областях відновлено з 00:00 11 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на 00:00 проїзд автошляхами державного значення у всіх регіонах України забезпечено. Дорожнє покриття у східних областях сухе, на решті території мокре.

На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледі та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, тротуарів та посадкових майданчиків автобусних зупинок, заокруглених ділянок тощо.

За минулу добу працювало 970 одиниць посипально-навантажувальної техніки та 619 дорожніх працівників. Витрачено 25,8 тис. тонн протиожеледних матеріалів та 1,85 тис. тонн чистої солі.

Як повідомлялося, обмеження руху вантажівок та автобусів на Київщині та Житомирщині було запроваджено з 16:00 10 грудня 2020 року у зв'язку з несприятливими погодними умовами - дощ, мокрий сніг, ожеледиця.