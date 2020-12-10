Оновлені маршрути на годину скоротили час у дорозі від Черкас до Києва

Завдяки оновленню двох маршрутів час на дорогу від Черкас до Києва на 1 годину скорочено.

Про це сказав голова Укравтодору Олександр Кубраков, який 10 грудня проінспектував дороги Черкащини, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт державного агентства автомобільних дорог України.

«На 1 годину скоротили час на дорогу від Черкас до Києва завдяки оновленню двох маршрутів – Н-01 Київ – Знам’янка та Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь», – зазначив Кубраков.

Він наголосив, що вперше за часи незалежної України на Лівобережній частині капітально відремонтували 22 км шляху, що веде від села Софіївка до міста Золотоноша, ще 11 км були реконструйовані на ділянці обходу Золотоноші. Також завершена реконструкція шляхопроводу через залізницю, який не ремонтували півстоліття.

Ще один відновлений маршрут – Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань.

"На дорозі, яка проходить через всю Черкаську область зі сходу на захід, через 7 районних центрів та місто Черкаси, ще рік тому було більше ям, аніж асфальту. Нині 60 км з відновленим покриттям. З темпами «Великого будівництва» за два роки весь шлях протяжністю 208 км стане окрасою Черкащини", - йдеться в повідомленні.

Правий берег області отримав 53,5 оновлених кілометрів Н-01 Київ – Знам’янка. Це половина всього маршруту, який сукупно складає 111,4 км.

Оновлені маршрути на 1 годину скоротили час на дорогу від Черкас до Києва / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Триває реконструкція шляхопроводу через залізничну колію та підходів до нього у місті Городище, загальною довжиною 68,158 м. На сьогодні шляхопровід готовий на 53%.

«У області запроєктовано більше 500 км доріг, на багатьох маршрутах вже завершені і тендерні процедури. Це дасть змогу максимально швидко розпочати будівельні роботи навесні 2021», – підкреслив Кубраков.

У рамках Програми Президента «Велике будівництво» у 2020 році в Черкаській області оновлено майже 200 км доріг державного значення.